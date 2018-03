Guga estréia em Roma por volta das 9h30 Bastante empolgado em estrear em um torneio que tanto gosta de jogar, o brasileiro Gustavo Kuerten tem um grande desafio diante do argentino Gaston Gaudio, nesta terça-feira, por volta das 9h30, na quadra central do Foro Itálico de Roma, para tentar uma surpresa agradável e derrotar o rival. É um jogo difícil, como define o próprio Guga, mas ele sabe que se passar bem pelo adversário pode mudar seu destino nesta temporada de saibro e ganhar confiança para melhorar seus resultados. Até agora, só venceu duas partidas. O encontro com Gaudio terá transmissão pela SporTV. "Já disse e repito: pegar o Gaudio logo numa primeira rodada é pedreira, mas se ganhar posso me soltar", disse Guga. O tenista brasileiro revela toda a sua empolgação antes de estrear contra o adversário argentino. "Este é um dos meus torneios favoritos, espero fazer boa campanha, pois tenho conseguido bons resultados em Roma, desde 1998, quando joguei a primeira vez." Guga tem um troféu em Roma, de 1999, dois vice-campeonatos em 2000 e 2001 e uma semifinal, em 98. Ano passado caiu na segunda rodada, mas vinha de recuperação de cirurgia. No retrospecto, Guga - que manteve a 15ª posição no ranking desta semana - tem vantagem de 2 a 1 diante de Gaudio, que caiu da 29ª para a 34ª colocação na lista da ATP. As duas vitórias do brasileiro foram em quadras rápidas, no Aberto da Austrália e em Montreal, ambas em 2001. A única derrota aconteceu ano passado em Palma de Maiorca por 7/5 e 6/0. A chance de uma boa campanha de Guga é grande em Roma. Bem treinado e motivado pode tirar proveito de um torneio que começou de forma estranha. Primeiro a queda de Agassi. O norte-americano venceu muito fácil o primeiro set por 6 a 0 e depois parece ter relaxado, acomodou-se e não conseguiu mais voltar a mostrar seu verdadeiro jogo. Além da eliminação de Agassi, Lleyton Hewitt não quis participar da competição, preferindo poupar-se e fazer seu próprio calendário sem mais dar ouvidos às exigências da ATP que obrigam os 50 primeiros do ranking a estarem em todos os Masters Series. Outra estrela fora do torneio é Marat Safin, que com dores no pulso, desistiu da competição. Rodada - Nos principais jogos da rodada de abertura, Guillermo Coria venceu Tim Henman por 6/2 e 6/1, Ivan Ljubicic de Xavier Malisse por 6/2 e 6/4; Felix Mantilla de David Nalbandian por 6/3, 1/6 e 6/0; Mardy Fish de Fabrice Santoro por 7/5 e 7/5; Arnaud Clement de Davide Sanguinetti por 6/1 e 6/3; Albert Costa de Jeliko Krojan por 6/4 e 7/5; Martin Verkerk de Vince Spadea por 6/3 e 7/6; Wayne Ferreira de Feliciano Lopez por 3/6, 6/4 e 6/3; Dominik Hrbaty de Thomas Enqvist por 6/3 e 6/3; Jiri Novak de Wayne Arthurs por 6/3 e 6/3; Albert Martin de Sjeng Schalken por 2/6, 6/3 e 6/1; Radek Stepanek de James Blake por 6/2, 1/6 e 6/3; Rainer Schuettler de Magnus Norman por 7/6 e 7/5; e Victor Hanescu de Mikhail Youzny por 7/6 e 6/3. A rodada desta terça-feira na quadra central do Foro Itálico terá a partir das 8 horas, de Brasília, Roger Federer x Paul-Henri Mathieu, Guga x Gaudio, Juan Carlos Ferrero x Mark Philippoussis e Felippo Volandri x Nicolas Massu, que entrou no lugar de Safin.