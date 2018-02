Guga estréia em torneio challenger no Chile contra espanhol Gustavo Kuerten enfrentará esta semana os espanhóis Albert Montañes, número 83 do ranking da ATP, e Oscar Hernández, número 142 do mundo, um tenista vindo do qualifying, na primeira fase de disputa do ATP de Viña del Mar, no Chile, o Movistar Open. E nesta segunda-feira terá a oportunidade de vencer uma partida desde que voltou a jogar, em outubro. Enfrenta Oscar Hernández, às 17 horas (de Brasília). Na disputa, 24 tenistas serão divididos em oito grupos de três, com os cabeças-de-chave liderando cada grupo. Todos se enfrentam dentro do grupo, e o vencedor avança às quartas-de-final. Vice-campeão de simples em Viña del Mar, em 2004, e campeão de simples e duplas quando o ATP era jogado em Santiago, no ano 2000, Guga também jogará duplas no balneário chileno, ao lado de Flávio Saretta. Na primeira rodada eles enfrentam os amigos André Sá e Marcelo Melo. A última vez que Guga e Saretta atuaram juntos foi no torneio de Long Island, nos Estados Unidos, em 2003. Os dois perderam na primeira rodada para o norte-americano Jim Thomas e o sul-africano Myles Wakefield por um duplo 7/6. Outros dois brasileiros disputam a competição. Tiago Alves está no grupo do chileno Fernando González, finalista do Aberto da Austrália - derrotado na decisão por Roger Federer por 3 a 0 -, e do francês Olivier Patience, enquanto Ricardo Mello joga com o peruano Luiz Horna e o italiano Alessio di Mauro. Para seguir na competição, o tenista tem de ser o campeão de sua chave. Florianópolis Guga será a atração do Cyclus Open, challenger que será realizado de 3 a 11 de fevereiro, nas quadras do Lagoa Iate Clube, em Santa Catarina. Os 13 melhores brasileiros classificados de acordo com o ranking internacional estão inscritos no evento, que oferecerá prêmio de US$ 35 mil - R$ 74,7 mil. Seis deles, além de Guga, estarão na chave principal: Thiago Alves, Ricardo Mello, Flávio Saretta, Marcos Daniel, André Sá e André Ghem. Os outros precisam disputar o qualifying: Rogério Silva, Júlio Silva, Franco Ferreiro, Lucas Engel, Ricardo Hocevar, Caio Zampieri e Alexandre Simoni.