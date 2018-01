Guga estréia esta semana em Stuttgart Gustavo Kuerten terá seu primeiro desafio esta semana, em Stuttgart, onde vai disputar o ATP Tour como grande favorito. A sua estréia ainda está indefinida. Como cabeça-de-chave número 1, vai sair como bye, ou seja, só joga na segunda rodada. À espera de seu adversário, o tenista brasileiro tanto pode jogar na terça, como na quarta-feira. A competição oferece US$ 800 mil em prêmios, e nela Guga encontrará adversários perigosos, como o russo Yevgeny Kafelnikov, ou poderá fazer um tira-teima com o norte-americano Michael Russel, jogador que teve um match point diante de Guga em Roland Garros, e agora, por causa deste feito, ganhou wild card (convite) dos organizadores do torneio alemão. O ATP Tour de Stuttgart é disputado no saibro, terreno preferido de Guga. Muitos estranharam sua decisão de reiniciar a temporada nesta superfície, num segundo semestre em que terá pela frente apenas quadras rápidas. Mas como ele ficou mais de 30 dias sem jogar, quer usar a competição alemã para ganhar ritmo, e nada melhor do que vencer alguns jogos para recuperar confiança e voltar a conquistar títulos. Com 48 jogadores na chave, 38 diretos de acordo com o ranking de entradas, seis qualifyiers e outros quatro wild cards (convidados), o ATP Tour de Stuttgart é uma competição difícil. Além de Guga, estão na lista dos favoritos Kafelnikov, o francês Arnaud Clement, o argentino Guillermo Coria, o francês Cedric Pioline e o equatoriano Nicolas Lapentti, entre outros. O campeão vai receber um prêmio de US$ 120 mil, somará 250 pontos para o ranking de entradas e outros 50 para a corrida. Leva ainda um presente e tanto: um Mercedes CLK conversível, que Guga já conquistou em 1998 e deu de presente para o técnico Larri Passos. Em Stuttgart também passa a valer a nova regra da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) para as duplas. Serão apenas 24 times neste torneio. Hoje Guga participou do Kid´s Day, um dia dedicado a conversar, jogar e brincar com as crianças.