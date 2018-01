Guga estréia na 3ª feira em Acapulco A longa viagem de Buenos Aires para Acapulco transformou-se num verdadeiro teste de resistência para o tenista Gustavo Kuerten. O jogador deixou a capital argentina na madrugada deste domingo e chegou a Cidade do México no final da tarde do mesmo dia e tinha planos de tentar treinar ainda um pouco na chegada a Acapulco. Por causa deste desgaste, Guga só vai fazer sua estréia na competição na rodada desta terça-feira à tarde, pois à noite jogarão Carlos Moyá e Guillermo Coria, que por terem ido a final na Argentina ganharam mais algumas horas para recuperação. O torneio de Acapulco distribui US$ 690 mil em prêmios e conta com os principais tenistas brasileiros, como Guga, Fernando Meligeni, André Sá e Flávio Saretta. O Brasil já tem uma tradição neste campeonato. Em 2001, Guga conquistou o título e no ano passado, Meligeni chegou à final, perdendo o troféu para Carlos Moyá em uma final equilibrada, decidida em dois tie-breaks. Com a boa campanha em Buenos Aires, em que chegou às semifinais e só perdeu para o campeão, Moyá, Guga tem esperanças de repetir uma boa campanha no México. Para ele é importante ganhar o maior número de jogos nesta curta temporada de saibro para ganhar ritmo e confiança em seu tênis.