Guga estréia na 3.ª feira em Roma Vice-campeão do Masters Series de Roma, Gustavo Kuerten só vai estrear nesta terça-feira na competição diante de um jogador perigoso: o croata Ivan Lubicic, número 74 do ranking mundial e que entrou no torneio depois de passar pelo qualifying. Para o tênis brasileiro, as emoções começam logo na rodada de abertura, nesta segunda-feira, com Fernando Meligeni. Logo às 9 horas, horário de Brasília, ele faz sua estréia na chave principal diante do sueco, de origem italiana, Andreas Vincinguerra, número 52 do mundo. Guga viu com otimismo a programação dos jogos, dando um dia a mais de descanso antes da estréia. Para quem vem de uma contusão - deixou o ATP Tour de Barcelona, com problemas no púbis - sempre é mais tranqüilo ganhar mais 24 horas para a recuperação, embora o jogador garanta em suas declarações estar 100% não só para lutar pelo título de Roma, mas como também para seguir o caminho para o tricampeonato de Roland Garros. Já Fernando Meligeni não terá tempo para descansar. Neste domingo, o conhecido Fininho garantiu sua vaga na chave principal, ao derrotar, na última rorada do qualifying, o australiano Wayne Arthurs em um jogo difícil decidido apenas em três sets: 7/6 (7/9), 4/6 e 6/1. Nesta segunda feira, no primeiro jogo do chamado "campo 4", o tenista brasileiro irá enfrentar o sueco Andreas Vincinguerra, número 52 do ranking mundial, e que deve se sentir muito à vontade em Roma. Seu pai é italiano e, seguindo uma tradição familiar, é pizzaiolo na Suécia. Para esta segunda feira, na rodada de abertura do Masters Series de Roma, no exuberante Foro Itálico, as maiores expectativas são pela estréia de Pete Sampras. O tenista norte-americano promete uma preparação muito especial para buscar o título de Roland Garros, a partir da última semana deste mês em Paris, na briga pelo único título de Grand Slam que falta em sua carreira. Sampras joga em Roma com o israelense Harel Levy. Outros favoritos que estréia nesta segunda feira são Magnus Norman, diante de Vicenzo Santopadre; Yevgeny Kafelnikov com Andrei Pavel; além do caído Marcelo Rios com Davide Sanguinetti.