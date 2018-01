Guga estréia na 3ª feira em Stuttgart Garantido na liderança do ranking mundial, apesar da prematura eliminação esta semana no ATP Tour de Lyon, Gustavo Kuerten será o cabeça-de-chave número 1 no Masters Series de Stuttgart, na próxima semana. Por isso, Guga irá sair como bye e só vai fazer sua estréia na terça-feira, uma rodada à frente, esperando pelo seu advesário que só será definido na rodada de abertura na segunda-feira. O Masters Series de Stuttgart distribuirá quase US$ 3 milhões em prêmios e entre as grandes estrelas do tênis, apenas o australiano Patrick Rafter está fora, com uma contusão no ombro. Guga praticamente não tem pontos para defender nesta competição, apenas 75, e, por isso, terá a chance de aumentar ainda mais sua vantagem na liderança do ranking, atualmente com pouco mais de 600 pontos à frente do norte-americano Andre Agassi. Treinos - Guga ainda está treinando em Lyon. Nesta quinta-feira treinou por mais de duas horas com o técnico Larri Passos e ainda fez exercícios para melhorar sua resistência física. Só nesta sexta-feira, o tenista número 1 do mundo irá viajar para a Alemanha.