Guga estréia na Austrália contra holandês Depois das semifinais em Auckland, o tenista Gustavo Kuerten vai ter uma estréia difícil no Aberto da Austrália. Vai enfrentar o especialista em quadras rápidas, o holandês John von Lottun, por curiosidade o mesmo adversário da primeira rodada do torneio de Wimbledon do ano passado, em que o brasileiro venceu por desistência de Lottun, em razão de uma contusão. Outra coincidência: Flávio Saretta vai estrear diante de Dominik Hrbaty, jogador que eliminou Guga nas semifinais de Auckland.