Guga estréia na Basiléia às 15h45 O clima de bioterrorismo na Basiléia, Suíça, nem chegou a afetar o tenista Gustavo Kuerten. Escalado para estrear apenas nesta quarta-feira no torneio ATP Tour, às 15h45, horário de Brasília, diante do francês Julien Bouttier, Guga sequer foi ao clube onde se realiza a competição, o St. Jokbshalle, e só depois de treinar fora do local, ficou sabendo da suspeita de antraz, pelos outros tenistas quando voltou ao hotel. Os organizadores do evento encontraram um pacote suspeito e, às 10h12, antes ainda do início dos jogos, interditaram as quadras ao público e, só depois de duas horas, a competição teve início. Uma análise em laboratório na cidade de Basiléia revelou que o pó branco era cocaína. "Como a quadra de treinamento é fora do clube, nem mesmo cheguei a ir ao local do torneio", disse Guga. "Não deu nem para assustar, pois quando fiquei sabendo o caso já estava resolvido." Tranqüilo e longe do clima do terror, Guga começa a sua participação no torneio contra o número 64 do ranking mundial. A ESPN Brasil anuncia a transmissão da partida. "Espero um jogo de muito saque", definiu Guga, ao se referir ao bom serviço do adversário. "Como sempre acontece nestes torneios em quadras de carpete, acho que a decisão vai ser nos detalhes e espero vencer alguns jogos neste torneio para ganhar ritmo." O técnico Larri Passos adverte que o adversário de Guga na partida desta quarta-feira, alterna bons momentos com outros apenas regulares. Confia na boa preparação de seu pupilo para superar este primeiro obstáculo e ganhar confiança em seu jogo no piso. A sorte já parece estar melhorando para Guga. O seu maior rival nestes dias pela briga na liderança do ranking, o australiano Lleyton Hewitt, teve de desistir da disputa do ATP Tour de Estocolmo, por causa de uma contusão nas costas e deixa assim o brasileiro respirar um pouco mais aliviado.