Guga estréia na noite deste domingo O domingo começa quente para o tênis brasileiro no Aberto da Austrália. Logo na rodada de abertura do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Gustavo Kuerten e Flávio Saretta estarão em ação nas quadras do Melbourne Park. Conhecido como o mais calorento dos quatro torneios do Grand Slam, o Aberto da Austrália costuma ser jogado sob uma temperatura próxima aos 40 graus centígrados. É nesse clima que Guga vai enfrentar o holandês John von Lottun, por volta do meio-dia da segunda-feira australiana, 23 horas deste domingo no horário de Brasília. Já Saretta entra em quadra durante a madrugada de segunda-feira, também no horário de Brasília, diante do eslovaco Dominik Hrbaty. O adversário do tenista brasileiro está embalado, depois de ter conquistado o segundo titulo seguido este ano, ao vencer o espanhol Rafael Nadal por 4/6, 6/2 e 7/5, na final de Auckland - torneio em que derrotou Guga na semifinal. Na semana passada havia vencido em Adelaide. Alem de Guga e Saretta, o Brasil terá mais um representante na chave principal do Aberto da Austrália. Ricardo Mello conquistou três vitórias no qualifying - na ultima rodada ganhou do checo Petr Kralert por 6/2 e 6/3 -, garantindo a classificação. Sua estréia, provavelmente na terça-feira, sera diante de um dos favoritos ao título, o argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave numero 8 do torneio. Guga - John von Lottun, adversário de estréia do tenista brasileiro, ocupa atualmente a 93ª posição no ranking mundial e não vem obtendo destaque nos últimos tempos. Mas, com um estilo de jogo agressivo e muita movimentação, promete dar trabalho a Gustavo Kuerten. Os dois já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Saretta - Para o outro brasileiro que estréia na abertura do torneio, a vantagem será o cansaço do adversário, já que Hrbaty vem de duas semanas seguidas de jogos, com a marca de 10 vitórias consecutivas. Super-rodada - O Aberto da Austrália terá uma rodada de abertura digna de um Grand Slam. Quem tiver um ingresso de quadra central, certamente vai viver muitas emoções em Melbourne. Os líderes dos rankings masculino e feminino estréiam na madrugada desta segunda-feira, considerando o horário brasileiro. O norte-americano Andy Roddick, líder do masculino, tem um desafio e tanto diante da poderosa direita do chileno Fernando Gonzalez. Já a primeira colocada do feminino, a belga Justine Henin-Hardenne joga com a australiana Olívia Lukaszewicz, que recebeu convite da organização do torneio. A rodada da quadra central começa com o alemão Rainer Schuettler - finalista em Melbourne - diante do sueco Robin Soderling. Na sessão noturna, o campeão do ano passado, André Agassi, inicia a defesa do título diante do australiano Todd Larkham.