Guga estréia na noite deste sábado Tentando esquecer a polêmica na Copa Davis e a briga com a direção da CBT, Gustavo Kuerten estréia na noite deste sábado no Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. O tenista brasileiro deve entrar em quadra por volta das 20 horas (horário de Brasília), com transmissão anunciada da SporTV. O adversário de Guga ainda não está definido: sai do confronto entre o norte-americano Taylor Dent e o equatoriano Giovani Lapentti.