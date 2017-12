Guga estréia nas duplas em Lyon Com objetivo de melhorar sua adaptação às quadras de carpete coberta do ATP Tour de Lyon, França, Gustavo Kuerten decidiu jogar também a chave de duplas do torneio. E nesta segunda-feira, ao lado do seu habitual parceiro, o mineiro André Sá, estréia na competição diante dos franceses Arnauld Clement e Nicolas Escude, que como a exemplo dos brasileiros também receberam wild card - convite - para a chave de duplas. Fernando Meligeni, que terá logo na primeira rodada o russo Yevgeny Kafelnikov, e André Sá - que jogará com o dinamarquês Keneth Carlssen - só estréiam na terça-feira, em simples, assim como Guga diante do marroquino Younes El Aynaoui. "Acho importante disputar a chave de duplas nestes torneios para ganhar ritmo de jogo e adaptação às quadras", revelou Guga. "Nos torneios maiores não dá para fazer isso, pelo número excessivo de jogos." Guga e Sá vêm conseguindo bons resultados em duplas. No torneio de Palma de Maiorca alcançaram as semifinais e na Costa do Sauípe foram à final. Também na Copa Davis conseguiram um bom resultado ao marcarem o ponto decisivo do Brasil diante do Canadá.