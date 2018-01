Guga estréia nas duplas em Paris Com objetivo de ganhar ritmo de jogo e melhorar sua adatpação às quadras de carpete da temporada européia de inverno, Gustavo Kuerten vai jogar nesta segunda feira na chave de duplas do Masters Series de Paris. Curiosamente, ele chamou para parceiro o francês Julien Bouttier, justamente o jogador que o eliminou na primeira rodada do ATP Tour da Basiléia, semana passada. Nas simples, Guga sai uma rodada à frente por ser cabeça-de-chave e só deve estrear na terça ou mais tardar na quarta-feira, diante do vencedor da partida entre o checo Bohdan Ulihrach e o espanhol Francisco Clavet, que será jogada nesta segunda-feira à tarde. "Revolvi jogar as duplas em Paris, pois acho muito bom para treinar, especialmente as devoluções de saque", disse Guga. A estréia da dupla convidada do torneio, Guga e Bouttier será diante dos irmãos norte-americano Bob e Mike Brian que formam a 7.ª melhor dupla do ranking mundial. Este jogo está previsto para às 20 horas local e como terminou o horário de verão na Europa, passa a ser 15 horas de Brasília. Este jogo de duplas nesta segunda-feira, encaixa-se perfeitamente na estratégia preparada pelo técnico Larri Passos. Ele queria mesmo ver seu pupilo em ação um dia antes de seu jogo de simples, justamente para diminuir a ansiedade e deixá-lo mais à vontade e tranqüilo para sua primeira partida da chave de simples, em que tenta sair de uma série de cinco derrotas consecutivas. Nas simples, Guga vai ter pela frente ou Ulihrach, número 32 do ranking, ou Clavet, número 56. A princípio, o primeiro jogador seria um adversário perfeito, pois Guga tem um bom retrospecto diante do checo e fugiria assim de um aventureiro do qualifying. Mas como foi um tenista espanhol que ganhou uma vaga na chave principal, qualquer adversário agora na primeira rodada em Paris será um teste interessante para o tenista brasileiro. O Masters Series de Paris estará em clima efervescente. Afinal, é o último grande torneio antes do Master Cup de Sydney, o Mundial que irá reunir na Austrália os oito melhores jogadores da temprada de 12 a 19 de novembro. Já estão matematicamente classificados, Guga, Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Patrick Rafter, Juan Carlos Ferrero e Goran Ivanisevic. Esta semana, estarão lutando pelas duas vagas restantes jogadores como Yevgeny Kafelnikov, Tim Henman, Tommy Haas, Marat Safin e Sebastien Grosjean. Com esperanças de garantir a vaga e lutando muito por um lugar em Sydney, Safin ganhou neste domingo o título de St. Petersburg, enquanto Tim Henman levantou o troféu na Basiléia.