Guga estréia nesta 3ª contra chileno Para evitar surpresas, Gustavo Kuerten já fez o seu plano de jogo para sua estréia no Masters Series de Madri, diante do chileno Nicolas Massu. Quer partir para o ataque desde o começo da partida, dominar o adversário e manter o ritmo. Guga não quer deixar escapar a chance de recuperar posições no ranking mundial. Esta semana caiu três posições, foi para 20º, por não ter defendido o vice-campeonato do ano passado em Lyon. Mas agora não tem mais pontos para descontar até o final do ano. Portanto, tudo o que fizer é lucro. O jogo diante de Massu será o terceiro da quadra central do Rockodromo de Madri, por volta das 15h30 local, 10h30 de Brasília, com transmissão pela SporTV. "O começo do jogo vai ser muito importante", definiu Guga nesta segunda-feira em Madri, depois de treinar com o espanhol Albert Costa. "Estréia é sempre muito difícil, tensa e tenho de tentar dominar desde o começo do jogo, repetindo o mesmo que fiz lá na Costa do Sauípe, quando fui para a bola, joguei no ataque." Seu adversário desta terça-feira, Nicolas Massu, pode atrapalhar os planos do brasileiro. É um tenista bastante regular e mostrou sua forma ao estrear nesta segunda-feira, com boa vitória sobre o espanhol Fernando Verdarsco por 7/6 (7/3) e 6/2. Além disso, a quadra em Madri mostrou-se mais rápida do que Guga esperava. O piso até que está numa velocidade razoável, mas o tenista falou que a altitude está fazendo a bolinha andar bem rápida. A rodada desta terça-feira em Madri começa com Tim Henman x Mardy Fish, às 12h30 - 7h30 de Brasília -, seguido de Marat Safin x Jonas Bjorkmann e depois Guga pega Massu. Além da queda de Guga para 20º do ranking, a lista da ATP mostrou também que André Sá saiu o grupo dos 200 primeiros. Este ano o tenista mineiro já perdeu 149 posições e agora está em 215. Flávio Saretta manteve-se em 46, seguido de Ricardo Mello, que subiu para 131, beneficiado pelo vice-campeonato do Challenger de Quito, semana passada.