Guga estréia nesta segunda em Wimbledon O tempo cinzento não esconde o forte calor deste verão londrino e num clima quente para a torcida brasileira, Gustavo Kuerten e Flávio Saretta entram em quadra na rodada de abertura do mais tradicional torneio do planeta: Wimbledon. Guga joga no chamado ´templo sagrado do tênis´, a quadra central do All England Club, diante do holandês Johan van Lottum, por volta das 13 horas de Brasília. Curiosamente até agora não houve anúncio de que os jogos de Wimbledon este ano serão transmitidos pela tevê para o Brasil. Sem ninguém ver na telinha, Flávio Saretta vai estar na quadra 14, logo no primeiro horário, às 12 horas, 8 horas de Brasília, diante do britânico Alan Mackin, um tenista pouco conhecido, mas que sabe andar pelas quadras de grama. A rodada de abertura de Wimbledon vai manter a tradição com o campeão do ano passado, o australiano Lleyton Hewitt fazendo o primeiro jogo da quadra central, às 13 horas local, diante do gigante croata Ivo Karlovic, de 2,08 metro. A ´honra´ de abrir o torneio transforma-se também num grande perigo para campeão australiano. Num tom ainda meio sonolento, logo no primeiro dia, Hewitt vai ter de estar bem acordado para não ser surpreendido por um tenista que vem de boa campanha no qualifying. Outros grandes favoritos da grama, que levaram os títulos dos torneios nesta superfície este ano, também jogam nesta segunda-feira. Andy Roddick, campeão em Queen´s enfrenta o italiano Davide Sanguinetti, de 30 anos; Roger Federer - ganhou Halle - enfrenta Hyung Taik Lee; Sjeng Schalken - campeão em s´Hertogenbosch - joga com Arvind Parmar; e Greg Rusedski - bicampeão em Nottingham - tem uma estréia difícil com Alexander Waske. O que será? - Gustavo Kuerten disputa pela 5ª vez o Torneio de Wimbledon. No primeiro ano, ainda com o clima festivo do primeiro título de Roland Garros, perdeu em Londres na primeira rodada para o norte-americano Justin Gilmestob. Em 98, caiu diante do australiano Jason Stoltenber, na estréia. Em 99 fez a melhor campanha, ao alcançar as quartas-de-final, perdendo para Andre Agassi. Em 2000, perdeu na terceira rodada para Alexander Popp. Agora, o que será que Guga pode mostrar? O torneio é tão surpreendente que poderia até mesmo alcançar outra boa campanha. Na apresentação do brasileiro nos informativos, só se fala de seus resultados em quadras rápidas, como o título em Auckland e a final em Indian Wells. A temporada de saibro nem sequer é lembrada. Feminino - No lado feminino, algumas favoritas também estarão em quadra como Kim Cljisters e Venus Williams, enquanto o assunto é Serena Williams que em longa reportagem revelou que não vai ficar chorando pelo leite derramado. "Perdi em Roland Garros, mas posso ser campeã em Wimbledon."