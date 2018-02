Guga estréia nesta sexta no Masters Series de Indian Wells Desde 2005, Gustavo Kuerten não se colocava frente a frente com os melhores tenistas do mundo. E nesta sexta-feira, Guga faz sua estréia no Masters Series de Indian Wells, na Califórnia, diante uma das mais festejadas revelações do rico tênis argentino, o jovem Juan Martin Del Potro, número 65 do ranking mundial, mas considerado como um dos jogadores que em breve se colocará entre os líderes. Como wild card (convidado) da organização, Guga precisa da vitória para marcar pontos. Se passar por Del Potro, o tenista brasileiro irá somar 20 pontos no ranking, além de já garantir um cheque de US$ 9 mil (cerca de 18,9 mil). Numa segunda rodada, o tenista catarinense já pegaria um dos cabeças de chave, o francês Richard Gasquet. Nestes últimos dias em Indian Wells, Guga, que figura apenas na 680.ª posição do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), disse estar bastante animado e que seu jogo tende a melhorar nos grandes momentos. ?Treinar e jogar com tenistas do circuito só ajuda a elevar o meu nível técnico.? Recentemente em Las Vegas, Guga conseguiu uma vitória sobre o sul-africano Wesley Moodie e amargou duas derrotas seguidas diante de Jan Hernych e Benjamin Becker, no round robin. Mas em ambas partidas fez boas atuações. A última vez que Guga jogou um torneio de grande porte foi no US Open de 2005, quando venceu Paul Goldstein na primeira rodada e caiu no jogo seguinte diante de Tommy Robredo. Indian Wells dá mais de US$ 2,5 milhões (aproximadamente R$ 5,25 milhões) em prêmios e o suíço Roger Federer, líder da Corrida dos Campeões e do ranking de entradas, defende o título e poderá fazer história na competição com quebra de vários recordes.