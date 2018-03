Guga estréia no ATP de Los Angeles Gustavo Kuerten caiu seis posições, mas diz que não está preocupado com o ranking mundial. Seu foco no momento é ganhar ritmo de jogo em quadras rápidas. Nesta terça-feira, por volta das 21 horas, ele estréia no ATP de Los Angeles contra o suíço George Bastl, 113º do mundo. Pela atualização desta segunda-feira, Guga está em 19º lugar. Bastl, que tem 27 anos, ganhou prestígio este ano por ter vencido o norte-americano Pete Sampras na segunda rodada em Wimbledon. Logo Sampras, que tem sete títulos na competição inglesa disputada em quadra de grama. Bastl tem disputado torneios pequenos. Em Wimbledon, depois de eliminar Sampras, caiu na rodada seguinte, derrotado pelo argentino David Nalbandian. Mas deve jogar bem em quadra rápida. Seu melhor resultado este ano foi chegar às quartas-de-final em Heilbronn, em um challenger disputado em quadra de carpete. Em Los Angeles, Bastl disputou o qualifying. Está com ritmo de jogo. A vitória na estréia vale 15 pontos no ranking. Guga tem 75 para defender em Los Angeles, por ter chegado às semifinais em 2001. O brasileiro foi derrotado por Andre Agassi. O técnico Larri Passos explicou que o jogo na quadra rápida depende de três fundamentos: saque, devolução e segunda bola. Por isso, fez Guga devolver muito saque nos últimos dias e trabalhar o contra-ataque. ?Ninguém vai ficar jogando de fundo de quadra com o Guga. O Bastl saca e voleia e gosta de acelerar o tempo todo. O Guga vai precisar estar atento no contra-ataque e usar bem o primeiro saque, para o cara não ir para cima.? Nesta segunda-feira, em outro dia de muito sol em Los Angeles, Guga treinou contra o francês Sebastien Grosjean, em uma das dez quadras de treino do centro de tênis da UCLA, onde o torneio é disputado. Os dois bateram bola e depois disputaram alguns games. ?O Guga treinou bem contra o Grosjean, sacou bem e nessa quadra, que não está muito rápida, dá para jogar com bastante variação?, disse Larri. No final da tarde desta segunda Guga teria um compromisso beneficente ao lado do norte-americano Andre Agassi, no ?Night at the Net? (noite na rede). Para atrair a atenção do público para o torneio, estarão em quadra, ao lado dos dois tenistas que já alcançaram o primeiro lugar no mundo, estrelas de Hollywood, como Mathew Perry, o ?Chandler? do seriado ?Friends?, Kelsey Grammer, do seriado ?Frasier?, o cantor Michael Bolton, entre outros estrelas do mundo televisivo dos EUA, como Dennis Miller, Phil McGraw, sem falar nos pop stars de Hollywood, que são esperados na platéia, para assistir ao bate-bola dos tenistas com os atores e cantores. Depois de Los Angeles, Guga programou ir para Toronto, Cincinnati e Aberto dos Estados Unidos. Tem 1.075 pontos para defender antes de chegar à Costa do Sauípe, na Bahia, em setembro. Não é uma das situações mais confortáveis. O tenista tem 1.530 pontos atualmente. Um eventual fracasso pode deixá-lo próximo do 86º posto na classificação. Mas isso nem passa pela sua cabeça agora. O médico que fez sua artroscopia no quadril em fevereiro, Thomas Byrd, estará em São Paulo para fazer palestras para médicos brasileiros na quinta-feira. Ele ainda fará duas operações no Hospital Oswaldo Cruz, a convite dos médicos Roberto Santim e Emerson Honda.