Guga estréia no Brasil Open contra Norman O tenista brasileiro Gustavo Kuerten estréia, provavelmente na terça-feira, no Brasil Open diante do sueco Magnus Norman, na Costa do Sauípe. O sorteio da chave principal foi neste sábado à tarde. Guga e Norman já se enfrentaram dez vezes, com seis vitórias do brasileiro. No último duelo, em abril, o jogador sueco venceu no saibro de Monte Carlo. Em 2000, foram quatro partidas, com destaque para a vitória de Guga na final de Roland Garros. André Sá é outro brasileiro que terá problemas na primeira rodada. Ele terá como adversário o alemão Rainer Schuettler, oitavo no ranking mundial. Flávio Saretta e Marcos Daniel fazem o duelo brasileiro. Outros confrontos importantes da primeira rodada do Brasil Open: Ramón Delgado (PAR) x Mariano Puerta (ARG), Sjeng Schalken (HOL) x Cyril Saulnier (FRA), Vincent Spadea (EUA) x Guillermo Cañas (ARG) e Fernando Gonzalez (CHI) x Eric Taino (EUA).