Guga estréia no Chile contra francês Gustavo Kuerten vai pegar o francês Jean-Rene Lisnard na sua estréia do Bellsouth Open, o ATP Tour de Viña Del Mar, enquanto Flávio Saretta terá pela frente um adversário da casa, o chileno Hermes Gamonal. O dia de estréia dos brasileiros, só será definido neste domingo à tarde. Pela Copa Davis, o Paraguai está vencendo a Venezuela, em Caracas, por 2 a 1, e está a uma vitória de ser o próximo adversário do Brasil, na zona americana da competição. Se os paraguaios confirmarem a vitória, a equipe brasileira terá a vantagem de jogar em casa, no confronto a ser disputado em abril. No Grupo Mundial, a Suécia vence a Austrália por 2 a 1, os Estados Unidos já ganharam da Áustria, por 3 a 0, a Rússia lidera a Bielo Rússia por 2 a 1, a Argentina venceu Marrocos por 3 a 0, Suíça lidera por 2 a 1 o confronto com a Romênia, a França vence a Croácia por 2 a 1, a Holanda marca 2 a 1 no Canadá e a República Checa 2 a 1 na Espanha.