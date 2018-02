Guga estréia quarta-feira em challenger nos Estados Unidos Em mais uma chance de testar seu atual nível técnico e ganhar o tão sonhado ritmo de jogo, Gustavo Kuerten joga esta semana no challenger de Sunrise, ao norte de Miami, onde no fim do mês o brasileiro disputa outro Masters Series. No torneio BMW, com US$ 100 mil em prêmios e usado como aquecimento para Miami, Guga vai enfrentar na estréia o italiano Andreas Seppi, número 102 do ranking mundial. O jogo está marcado para quarta-feira. O challenger BMW de Sunrise aproveita o intervalo entre duas grandes competições - Indian Wells e Miami - para reunir um grupo de bons jogadores. Este é o caso de Guga, que pelo fato de perder logo na estréia na Califórnia, está apto a disputar este torneio. O tenista brasileiro joga também a chave de duplas, em que estréia nesta terça-feira à noite. Ao lado de Nenad Zimonjic - um especialista na modalidade - joga contra o argentino Sérgio Roitman e o espanhol Albert Martin.