Guga estréia quinta-feira em São Paulo Sem mais torneios oficiais pela frente, Gustavo Kuerten, que começou o ano como número 37, encerra a temporada de 2003, na 16.ª posição, fora dos 15 primeiros, por causa da incrível ascensão do inglês Tim Henman - que acabou roubando uma posição de Guga - ao passar de 34.º para 15.º, com o título de Paris. Agora, a lista de classificação da ATP não sofre mais mudanças significativas, com exceção dos oito primeiros que estarão disputando o Masters Cup de Houston, onde o campeão - se for de forma invicta - acumula 750 pontos, quase igual a de um Grand Slam, que dá mil pontos ao vencedor. Entre os outros brasileiros, Flávio Saretta termina como 45 e Ricardo Mello é o número 137. Guga só volta à quadra agora para disputar o Tênis Espetacular, no Ginásio do Ibirapuera. Sua estréia na competição será na quinta-feira diante do argentino Mariano Zabaleta. Este torneio no futuro também poderá distribuir pontos para o ranking se vingar a idéia de transformá-lo em Masters Latino Americano. A forma de disputa é igual a do Masters Cup, só que com dois jogadores a menos. Na chave A estão Guga, Mariano Zabaletta e Nicolas Lapenti. Na B, Flávio Saretta, Fernando Gonzalez e Gaston Gaudio. A primeira fase é um round robin - todos contra todos - e os campeões de cada grupo fazem a final no sábado. Entre os líderes, os top ten, as listas de entradas e da corrida dos campeões já estão idênticas. A ATP já resolveu descontar os pontos do Masters Cup de Xangai, do ano passado, sem respeitar o prazo de 52 semanas, ou seja, jogando seu livrinho de regras no lixo. Assim, o australiano Lleyton Hewitt - campeão em Xangai - antecipou sua queda no ranking, indo de 8 para 18. Marat Safin - campeão de Paris no ano passado - despendou 38 posições e agora o ex-líder do ranking mundial é apenas o número 76. Os oito classificados para Houston, pela ordem de ranking, são Andy Roddick, Juan Carlos Ferrero, Roger Federer, Guillermo Coria, Andre Agassi, Rainer Schuettler, Carlos Moya e David Nalbandian. O 9.º colocado, e convocado para o Masters Cup como reserva, é o australiano Mark Philippoussis. Venus desiste - Entre as mulheres, o Masters de São Petersburgo, sofreu mais um desfalque com a desistência de Venus Williams. A tenista norte-america que não joga uma partida desde que perdeu a final de Wimbledon para sua irmã Serena, e alegou uma contusão para deixar a competição. Serena já havia anunciado sua saída, assim como Lindsay Davenport. As oito classificadas são Kim Clijsters, Justine Henin-Hardenne, Jennifer Capriati, Amelie Mauresmo, Anastasia Myskina, Elena Dementieva e Ai Sygiyama e Chanda Rubin, que assume o lugar de Venus Williams.