Guga estréia terça em Stuttgart Gustavo Kuerten vai estrear terça-feira no ATP Tour de Stuttgart, na Alemanha, torneio que marca o seu retorno ao circuito mundial do tênis depois de ficar cerca de um mês treinando no Brasil. O primeiro adversário de Guga nas quadras de saibro alemãs será o austríaco Stefan Koubek. Depois desse período de preparação, Guga acha que tem condições de defender o título conquistado ano passado em Stuttgart. Mas faz questão de dizer que vai jogar sem pressão, pois ainda tenta voltar à forma que tinha antes da cirurgia no quadril, realizada no primeiro semestre. De Stuttgart, Guga seguirá para os Estados Unidos e Canadá, onde disputará três torneios em seqüência, todos em quadras rápidas: Los Angeles, Toronto e Cincinnati. Depois, irá tirar duas semanas de descanso para poder jogar o US Open, o último Grand Slam da temporada, que começa dia 26 de agosto, em Nova York. Guga não é o único brasileiro que disputará o Torneio de Stuttgart. Fernando Meligeni também está na Alemanha e estréia na terça-feira, contra o húngaro Átila Salvot.