Guga estréia terça-feira em Hamburgo Gustavo Kuerten estréia só terça-feira no Masters Series de Hamburgo, contra o alemão Nicolas Kiefer. Guga tenta repetir esse ano a campanha de 2000, quando foi campeão do torneio alemão. Além disso, o tenista brasileiro busca melhorar sua condição física e técnica para a disputa de Roland Garros, que começa no próximo dia 27.