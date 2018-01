Guga estréia terça-feira na Croácia Já recuperado de um torcicolo, Gustavo Kuerten estréia só na terça-feira no ATP Tour de Umag, na Croácia. Seu jogo será diante do espanhol Tommy Robredo, número 16 do ranking mundial, e para quem perdeu nas duas últimas partidas. Apesar das grandes dificuldades esperadas nesta partida, Guga encontrou uma boa razão para se motivar. "Vai ser bom enfrentar um jogador como o Robredo, pois vou poder avaliar minha evolução", contou Guga, em Umag. "Já fiz um jogo com ele, recentemente em Hamburgo, nessa minha volta e agora vou ver como estou." Guga demonstrou estar motivado, embora venha de resultados ruins na temporada, e insiste na sua tese de que estar nos grandes torneios é muito importante para sua recuperação física e técnica. Nestes dias treinou com bons jogadores como o italiano Filippo Volandri, o espanhol Albert Martin e programou um bate-bola para esta segunda-feira, com o argentino Guillermo Coria. O cabeça de chave número 1 desse torneio é o espanhol Rafael Nadal.