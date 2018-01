Guga evita polêmica da Copa Davis Gustavo Kuerten quer terminar com a polêmica sobre a escalação de Flávio Saretta para o quinto jogo do Brasil contra a Suécia, pela Copa Davis, no domingo passado, em Helsingborg. Saretta, em sua segunda participação na equipe, entrou para decidir a confronto, perdeu e os brasileiros foram desclassificados. Guga está treinando em Florianópolis para jogar o primeiro torneio do ano em piso de saibro, que começa na segunda-feira em Buenos Aires, e mandou dizer por meio de sua assessoria: "Não tem polêmica nenhuma. Todo jogador do Brasil tem de estar preparado para entrar na disputa. Nossa equipe também tem de treinar mais para enfrentar os desafios da Copa Davis." Guga venceu o primeiro jogo em Helsingborg contra Andreas Vinciguerra. André Sá perdeu para Jonas Bjorkman. Em duplas, em um grande dia, Guga e Sá ganharam de Bjorkman e Magnus Larsson. Depois Guga perdeu de Bjorkman. E em vez de Sá entrou o iniciante Saretta para enfrentar Vinciguerra, o que causou estranheza e virou bate-boca entre o capitão Ricardo Acioly e o seu antecessor, Paulo Cleto. Saretta, de 21 anos, paulista de Americana, havia entrado pela primeira vez na equipe na derrota para a República Checa, no ano passado, em Ostrava. Na ocasião, Guga não jogou porque sofria com o problema na articulação no quadril. Saretta entrou e venceu Jan Vacek, em quadra de carpete, por 6/1 e 7/6 (8-6), quando o jogo já não tinha importância. Os checos fizeram 4 a 1. Ricardo Acioly diz que a decisão de colocar Saretta estava tomada desde o início do confronto com a Suécia, mesmo com a hipótese de derrota de Guga - se vencesse, o Brasil estaria com a vaga garantida às quartas-de-final e enfrentaria a Austrália em abril. "Foi opção tática e técnica", disse o capitão. Mas nesta quarta-feira, em entrevista ao "Bom Dia Brasil", da TV Globo, André Sá mais uma vez disse que ficou sabendo que não jogaria a partida de simples no sábado à noite, depois de vencer em dupla com Guga. Pela regra da ITF - a Federação Internacional de Tênis -, o jogador pode ser mudado até uma hora antes da partida.