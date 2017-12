Guga explica comemoração de Larri Assim que Gustavo Kuerten garantiu a vitória sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero, nesta sexta-feira, pela semifinal de Roland Garros, o técnico do tenista brasileiro, Larri Passos, comemorou o resultado de uma forma inusitada. Ele mostrou o braço direito e depois apontou o coração. "Foi uma ironia, pois o Larri já não agüenta mais ficar treinando comigo, está com dores musculares, mas garantiu que o coração continua forte", explicou Guga, que irá tentar o tricampeonato do torneio francês, domingo, contra o espanhol Alex Corretja.