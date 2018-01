Guga fará dupla com campeão Gustavo Kuerten estréia nesta segunda-feira na chave de duplas do Torneio de Buenos Aires, na Argentina. Ele e o norte-americano Donald Johnson enfrentarão os espanhóis German Puentes e Jairo Velasco. A partida, na quadra 2 do Buenos Aires Lawn Tennis Club, tem início previsto para 17h30. A parceria do brasileiro tem um destaque a mais. Kuerten foi campeão mundial individual no Master de Lisboa, e Johnson, ao lado do sul-africano Piet Norval, foi campeão do Masters de duplas, em Bangalore, na Índia. Tradicional parceiro de Gustavo Kuerten, principalmente na Copa Davis, o brasileiro Jaime Oncins fará dupla com Pablo Albano. Eles enfrentarão Alex Lopez Moron e Albert Portas. Na chave individual, Kuerten estréia somente na terça-feira, contra o australiano Richard Fromberg. Neste domingo, o brasileiro participou de um evento beneficente ao técnico argentino Carlos Gattiker. Depois, treinou por uma hora na quadra central com o espanhol Galo Blanco. Ele ainda faria outro treino na tarde deste domingo.