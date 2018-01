Guga fará dupla com Safin em Barcelona Para ganhar ritmo, Gustavo Kuerten irá jogar também a chave de duplas do torneio Conde de Godô, o ATP Tour de Bacelona, série ouro, com US$ 1 milhão em prêmios. Guga faz parceria com o talentoso russo Marat Safin e estréia nesta segunda-feira, por volta das 12 horas de Brasília, diante dos argentinos Gaston Gaudio e David Nalbandian. Nas simples, o brasileiro ainda espera pelo seu adversário, que será o vencedor da partida entre o espanhol Felix Mantilla e um jogador vindo do qualifying. O torneio de Godô - quase um Masters Series, pois também conta com chave de 64 tenistas - será muito importante para Guga. Precisa de boa campanha para recuperar o tempo perdido com a eliminação na segunda rodada de Monte Carlo, onde poderia ter ido bem mais longe. Para evitar novas surpresas, o técnico Larri Passos está investindo em muitos treinamentos e, neste aspecto, foi até interessante que Kuerten tenha chegado mais cedo a Barcelona. Com os feriados da Semana Santa, a cidade está praticamente vazia, e o clima está ideal para concentrar-se na competição. "O Guga está muito motivado", garante o técnico Passos. "A cada dia melhora mais e temos de treinar muito." No mesmo tom, Guga enfatiza a importância de também jogar duplas esta semana na Espanha. "Vou começar com as duplas, que é sempre bom para ganhar ritmo", disse o tenista que pode estrear nas simples apenas na quarta-feira, por ter saído como bye na chave. Guga tem uma chave interessante em Barcelona. A sua primeira rodada poderá ter Felix Mantilla pela frente, um tenista perigoso, mas que o brasileiro tem condições de superar. Depois teria Younes El Aynaoui nas oitavas e Juan Carlos Ferrero nas quartas-de-final. A chave do torneio Conde de Godô lembra a do Masters Series de Monte Carlo, repetindo os dois principais cabeças-de-chave: Ferrero número 1 e Carlos Moya, 2.