Guga fará exibição no Brasil em junho A empresa que agencia Gustavo Kuerten, a Octagon Koch Tavares, está em busca de uma data, possivelmente em junho, para uma exibição com o tenista brasileiro, que este ano não teria mais oportunidade de jogar no Brasil, depois da eliminação na Copa Davis. A idéia inicial seria fazer um torneio no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, mas existe também a opção de realizar estas partidas na Costa do Sauípe, litoral da Bahia. Uma data interessante seria entre os torneios de Roland Garros e Wimbledon, portanto na segunda ou terceira semana de junho. Se Guga for bem em Paris e chegar ao tricampeonato, como sonha, esta exibição ganharia um atrativo ainda maior. Se isto realmente acontecer, o tenista brasileiro poderia até pensar na possibilidade de não ir para Londres, como chegou a comentar com a imprensa internacional no Masters Series de Indian Wells. "É certo que vamos fazer uma exibição do Guga no Brasil, mas ainda não temos uma data certa", afirmou Paulo Carvalho, da Octagon Koch Tavares.