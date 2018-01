Guga faz 2 a 0 em Arazi na final Com uma quebra de serviço logo no primeiro game e outra no 5 a 2, Gustavo Kuerten venceu também o segundo set da partida final diante do marroquino Hicham Arazi, na final do Masters Series de Montecarlo. Guga está em vantagem de 6/3 e 6/2 e como a decisão é em melhor de cinco precisa apenas de mais um set para conquistar o 13.º título de sua carreira e o segundo no Principado de Mônaco. Neste segundo set, Guga não deu chances para o habilidoso Hicham Arazi. Com longas trocas de bola, fez como um pugilista, minando a resistência do adversário, com o marroquino já mostrando sinais de cansaço após ter corrido tanto de um lado para o outro da quadra.