Guga faz 2 a 0 em Costa no US Open Gustavo Kuerten está mais perto das quartas-de-final do US Open. Como no primeiro set, o tenista brasileiro derrotou o espanhol Albert Costa por 6 a 4. Se confirmar a vitória, Guga enfrentara o russo Yevgeny Kafelnikov nas quartas-de-final do último Grand Slam do ano.