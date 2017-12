Guga faz 2 a 0 em Kristian Pless Com um pouco mais de dificuldades, mas sem desperdiçar oportunidades, Gustavo Kuerten já abriu vantagem de 2 sets a 0 diante do dinamarquês Kristian Pless, ao vencer o segundo set por 6/4. Guga já havia ganho o primeiro por 6 a 3 e agora caminha para sua segunda vitória no US Open de 2001. Para vencer o segundo set, Guga quebrou o serviço do adversário no 3 a 2 e cedeu uma quebra no 4 a 4. Logo a seguir, aproveitou as chances que teve para voltar a colocar-se em vantagem de 5 a 4 e sacar para definir a série por 6/4.