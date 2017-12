Guga faz a festa da torcida no Ibirapuera Num jogo repleto de jogadas cinematográficas, destas de levantar o público, Gustavo Kuerten fez a festa da torcida nesta quinta-feira à noite no Ginásio do Ibirapuera, depois de estrear com vitória no Tênis Espetacular. Guga venceu o argentino Mariano Zabaleta por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Agora, decide nesta sexta-feira uma vaga na final de sábado, jogando diante de seu amigo Nicolas Lapentti, em partida programada para às 20 horas, com SporTV. Jogam ainda Flávio Saretta diante de Fernando Gonzalez, disputando a outra vaga na final. ?Fiquei emocionado ao ver o ginásio lotado?, confessou Guga. ?Nem mesmo queria que o jogo terminasse, tal a energia que recebia da torcida. Foi uma felicidade dividir este meu bom momento com o público.? A boa campanha de Guga neste final de temporada parece que contagiou o público. O Ginásio do Ibirapuera ficou lotado para a estréia do tenista brasileiro. E no jogo, depois de um começo frio de Mariano Zabaleta, em que Kuerten abriu vantagem de 5 a 0, a partida esquentou, ganhou um clima contagiante, com os dois jogadores realizando golpes de efeitos e, especialmente, com o argentino mostrando toda sua garra ao correr em bolas tidas como impossíveis e até devolver algumas delas. ?Para mim é a concretização de um sonho chegar a este ginásio e ver as arquibancadas lotadas. Venho falando neste final de ano que meu jogo está voltando e estou também ganhando novo apoio.? A proximidade do público também mostrou certas realidades que nem sempre ficam claras nas transmissões por TV. Os golpes são fulminantes, verdadeiras raquetadas geniais, com potência e precisão. A velocidade dos tenistas, ao vivo, também impressionou o público. Se numa transmissão, às vezes, parece que Guga está muito lento, deu para notar que a recuperação física do tenista brasileiro vem melhorando gradativamente. Com esta vitória na estréia Guga decida a vaga de seu grupo na partida contra Lapentti, que também venceu seu jogo de abertura - ganhou de Zabaletta por 2 a 0 -, deixando assim o argentino já sem qualquer chance de classificação.