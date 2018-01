Guga faz clássico diante de velho freguês Com fortes esperanças de ter um ano brilhante, Gustavo Kuerten dá início a temporada de 2004 num verdadeiro clássico do tênis internacional, diante de um velho freguês. Na sua estréia do ATP Tour de Auckland, o Heineken Open, Guga jogará com o espanhol Alex Corretja, jogador que já enfrentou por oito vezes e ganhou seis. Neste torneio, Guga inicia o ano com certa responsabilidade. Tem de defender o título conquistado ano passado, quando derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty na final. Agora, a campanha começa diante de Corretja, em jogo que tanto pode ser nesta segunda-feira como na terça-feira. Guga e Corretja já fizeram partidas memoráveis, entre elas a final de Roland Garros de 2001, em que o brasileiro conquistou o tricampeonato na França, ganhando por 3 a 1, com direito a um 6/0 no último set. A última vez que enfrentou o espanhol, o brasileiro também teve sorte. Foi nas semifinais do ATP Tour de São Petersburgo, na Rússia, em 2003, justamente no último título conquistado por Kuerten. Desde 1998, Guga não sabe o que é perder para Corretja. As duas vitórias do espanhol sobre o brasileiro foram no Masters Series de Hamburgo, em 98, e um ano antes, em Porto Alegre, válido pela Copa Davis. Depois, vingou-se ao ganhar a Davis em Llérida, Espanha, em 99, e venceu ainda este adversário por três anos seguidos no Masters Series de Roma, em 99, 2000 e 2001. Para acentuar ainda mais o atual favoritismo do brasileiro, enquanto Guga ocupa hoje a 16ª posição no ranking mundial, Corretja - que já foi número dois do mundo - está agora na 100ª posição e desde que se casou, parece ter se acomodado um pouco. Se Guga passar pela estréia, teria pela frente na segunda rodada, o vencedor da partida entre o austríaco Stefan Koubek e o espanhol Alberto Martin. O cabeça de chave número 1 da competição é o argentino Guillermo Coria e outros favoritos são Jiri Novak, Sjeng Schalken e Gaston Gaudio.