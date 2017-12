Guga faz de Roland Garros seu atelié Artista da raquete, Gustavo Kuerten transformou a quadra central de Roland Garros em seu atelié. Com golpes plásticos e traços geniais, ganhou o tricampeonato de Roland Garros com uma vitória de emoção sobre o espanhol Alex Corretja, por 3 sets a 1, parciais de 6-7 (7/3), 7-5, 6-2, 6-0. Com esta conquista, passa a ter seu nome ao lado de grandes nomes do tênis como Bjorn Borg, Ivan Lendl e Mats Wilander, todos também com três títulos em Paris. Vai ainda unificar, nesta segunda feira, os dois rankings da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) tanto o mundial, em que já era o número 1, como agora na chamada corrida dos campeões. Sem contar ainda que passa a integrar o clube dos jogadores com mais de US$ 10 milhões em prêmios. Em um clima de grandes nomes e do inusitado em um torneio de tênis, que teve comparações a pintores como Picasso - feita pelo russo Yevgeny Kafelnikov - Guga voltou a mostrar sua criatividade. Desenhou pela segunda vez um coração na quadra, mas agora no lugar de ajoelhar-se para mandar beijos para a torcida, deitou-se como que agradecendo aos céus por mais uma conquista histórica em Paris. As surpresas continuaram. Guga fez discurso em francês. Nada muito sofisticado, mas o suficiente para a torcida entender e emocionar-se. "Aprendi o que tinha de falar apenas no sábado", contou o tenista. "Juntei um monte de palavras que conheci e fiz o agradecimento", prosseguiu. "Queria de alguma maneira estar mais próximo desta torcida que sempre me ajudou, especialmente este ano." O discurso em francês parecia ser apenas mais um traço da pintura que Guga desenhou na quadra central em Paris. Em um quadra repleta de detalhes, o tenista ainda apareceu com uma camiseta com a inscrição à frente dizendo "Je t´eime (na forma de coração) Roland Garros". "Fui eu mesmo que desenhei", contou Guga. "Não sou bom nisso, mas acho que busquei inspiração nos grandes pintores como Picasso ou Van Gogh." Para chegar ao auge, ser comparado aos gênios da pintura e celebrar o tricampeonato em Roland Garros, Guga sofreu até o último dia. Depois de jogos espetaculares, em que inclusive esteve a ponto de dizer adeus a competição ao salvar um match point diante do desconhecido norte-americano Michael Russel. Na decisão com Correjta a história teve tons escuros e ameaçadores. Só para se ter uma idéia, no primeiro set, Guga não mostrava a inspiração dos gênios. Jogou como um tenista normal e sofreu nas mãos do persistente Alex Corretja. O brasileiro ainda conseguiu manter um certo equilíbrio como mostra o tempo de duração desta série: 1h14min, quando normalmente um set não passa dos 30 ou 40 minutos. Demorou para a luz iluminar a raquete de Guga. Só no final do segundo set, seus golpes começaram a ser desferidos com a força e eficiência de um tenista especial, diferente e capaz de vencer três vezes Roland Garros. Com garra nos primeiros momentos da partida, sorte em outros, genialidade nas horas decisivas, Guga desenhou mais um capítulo histórico do tênis brasileiro. Quem sabe algum dia tudo isso não venha mesmo a ser comparado a uma obra de Picasso?