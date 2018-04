Guga faz exibição em São Paulo Num evento que já se tornou tradição, o desafio Brasil x Argentina, Gustavo Kuerten vai ser a grande estrela da festa do tênis no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, esta semana. Guga faz sua estréia na quinta-feira, diante de Mariano Zabaleta. Só que a exibição começa no dia anterior reunindo mais quatro jogadores: os brasileiros Flávio Saretta e André Sá e os argentinos Gaston Gaudio e Juan Ignacio Chela, que entrou no lugar de Agustin Calleri, contundido. Normalmente, este torneio de exibição costuma ser em novembro, quando os jogadores já estão praticamente encerrando a temporada. Mas, desta vez, os organizadores resolveram antecipar para setembro. Um grande apelo deste torneio é o de contar com dois campeões de Roland Garros: Guga, vencedor em 1997, 2000 e 2001, e o argentino Gaston Gaudio, atual campeão. Mas como os dois jogadores estão em grupos separados, só podem se encontrar numa eventual final, no sábado. O desafio tem Guga, Zabaleta e André Sá no grupo A; no B, estão Saretta, Gaudio e Chela. O sistema de disputa é semelhante ao do Masters Cup, com um round robin (todos contra todos) na primeira fase. Os campeões de cada chave decidem o título no sábado. Os jogos, em quadra de carpete, começam na quarta-feira: às 19h45, com André Sá diante de Mariano Zabaleta, e às 21 horas, Saretta pega Gaston Gaudio. Na quinta, Saretta e Chela fazem a preliminar, também às 19h45, e a seguir haverá a estréia de Guga contra Zabaleta. Na sexta, um desafio argentino às 19h45, com Gaudio diante de Zabaleta, e no último jogo desta fase, Guga enfrenta Sá. Ingressos - Estão à venda nas bilheterias do ginásio do Ibirapuera (rua Manoel da Nóbrega, s/n), na Ticketmaster (São Paulo - tel. 6846.6000 e demais localidades - 0300 789 68 46) e nas lojas Centauro, dos shoppings West Plaza, Morumbi, Eldorado, SP Market, Anália Franco, Aricanduva, Alphaville, Metrô Tatuapé, ABC Plaza e Center Norte. Os preços, por dia, são os seguintes: Arquibancada - R$ 20,00; Cadeira Superior - R$ 30,00; e Cadeira Inferior - R$ 50,00, sendo que estudante paga meia mediante apresentação de carteirinha do ensino regular, UNE ou UBES.