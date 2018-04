Guga faz nova cirurgia nos EUA Com renovadas esperanças de voltar a jogar o seu melhor tênis, Gustavo Kuerten passou por nova cirurgia no quadril direito. Desta vez, o tenista foi operado no hospital da Universidade da Pensilvania, em Petersburgo, pelo especialista DPT (Doctor of Physical Therapy), Marc Philipon, com reconhecida técnica de ´Treatment of the hip", ou seja tratamento de lesões no quadril. O médico, através de sua assistente, Gail, informou que a intervenção ocorreu normalmente, com tudo dentro do previsto. Mesmo assim, a volta de Guga para as quadras só deverá ocorrer mesmo no próximo ano. Com outra cirurgia para fazer ainda ontem, em outro paciente o médico Marc Philipon avisou que não teria muito tempo para fazer comentários sobre a intervenção no tenista. Philipon também operou com tremendo sucesso o armênio Sargis Sargsian. Nesta quarta-feira, deverá emitir um boletim mais detalhado sobre o caso de Guga. A cirurgia utilizou método de artroscopia, numa espécie de correção da primeira intervenção, que não teve boa cicratização, feita em 26 de fevereiro de 2002, em Nasville, pelo médico Thomas Byrd. Agora, Guga precisará de um tempo maior para recuperação, além de ter de passar por um longo período de fisioterapia. Além de Guga, vários outros jogadores sentem o mesmo problema no quadril, fruto de um movimento agressivo e de alta rotação para aplicar golpes de direita. Assim, como o brasileiros, estes tenistas também tiveram de recorrer a cirurgia, como o sueco Magnus Norman, que jamais voltou a jogar com eficiência, o israelense Harel Levy, ainda sem grandes resultados, e o marroquino Karin Alamy, que já deixou o circuito. Todos estes foram operados por Thomas Byrd. O único que revelou um recuperação indiscutível foi Sargis Sarsian, que, inclusive, durante o último US Open chegou a passar mais de dez horas na quadra, em apenas duas partidas, sem revelar qualquer problema físico. Este fato ajudou a convencer Guga a procurar por Marc Philipon. Segundo a assistente do médico, Gail, o especialista no tratamento de quadril - do departamento de Physical Therapy em Treatment of the hip da Pensilvania - fez uma viagem rápida a Nova York para examinar Guga. A consulta foi feita no centro médico de Flushing Meadows e Philipon não teve dúvidas em recomendar a cirurgia. A assessoria de Guga, até à noite de ontem, não confirmou a cirurgia do tenista em Petersburgo, mas também não desmentiu. Em seu comunicado informou que estava a espera da oficialização da intervenção e assim que possível daria maiores informações sobre o tenista tricampeão de Roland Garros.