Guga faz teste completo na estréia em Paris Em pouco mais de três horas da mais pura emoção, Gustavo Kuerten fez um teste completo, como ele mesmo definiu, na sua estréia em Roland Garros 2003. Numa quadra 1 lotada e com muitos brasileiros, derrotou o suíço Marc Rosset por 3 a 1, parciais de 6/2, 6/7 (7/3), 6/3 e 7/6 (7/3), e vai desafiar na próxima rodada o habilidoso marroquino Hicham Arazi. Para Guga, o jogo com Rosset foi bem mais difícil do que se esperava, mas viu com bons olhos todos os obstáculos encontrados na partida. Reconheceu que ainda não está no seu melhor nível e que vem jogando a 80% de sua real capacidade, embora em alguns momentos do jogo tenha revelado toda sua força e talento. "O primeiro set, principalmente, foi o meu melhor em quadra", disse Guga. "Acho que mostrei o meu melhor nível, mas não consegui manter por toda a partida." Por isso, Guga acabou tendo de lutar por 3h03 de jogo para superar um adversário que entrou em quadra como franco atirador, sacou com frequência a 200 km/h e encontrou motivação extra para tentar vencer o brasileiro num Grand Slam. Ainda assim, Guga poderia ter liquidado o jogo um pouco mais cedo e teve até um match point nas mãos, antes do tie break do quarto set. "Em alguns momentos ainda não consigo controlar a ansiedade. Nas horas em que tomo conta do jogo, quero destruir o adversário e numa partida em melhor de cinco sets é lógico que chego a cair um pouco de produção e então começam a aparecer as dúvidas, se vou voltar a jogar bem de novo. Acho que um aspecto psicológico, que superando as primeiras rodadas pode melhorar."