Guga faz último treino no País O tenista Gustavo Kuerten fará nesta sexta-feira o último treino em Santa Catarina, antes de viajar para a cidade sueca de Helsinborg, onde defenderá o time brasileiro contra a Suécia, nos dias 8 e 9, pela primeira rodada da Copa Davis. A equipe comandada por Ricardo Acioly é formada ainda por André Sá, Flávio Saretta e Ricardo Mello. Guga disputará a Davis pela 15ª vez ? tem 26 vitórias e 11 derrotas no currículo. Sob os cuidados do técnico Larri Passos, o número 1 do Brasil passou as últimas duas semanas treinando em Florianópolis em quadras cobertas, de grama sintética, similares às que serão utilizadas para o confronto com os suecos. Outro problema que a equipe certamente vai enfrentar é o frio. Nessa época do ano, os termômetros costumam registrar temperaturas abaixo de zero. Guga viajará ao lado do paulista Flávio Saretta e se encontrará com o capitão Ricardo Acioly e o mineiro André Sá na Suécia. Depois da Davis, Guga volta para o Brasil e disputa, a partir do dia 17, em Buenos Aires, o primeiro torneio de saibro da temporada.