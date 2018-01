Guga fecha vitória do Brasil por 5 a 0 Gustavo Kuerten derrotou Raoul Behr por 2 sets a 0 - parciais de 6/0 e 6/2 -, neste domingo, em Joinville, e fechou o confronto contra as Antilhas Holandesas por 5 a 0, pela semifinal do Grupo II do Zonal Americano (3ª Divisão) da Copa Davis. Um pouco mais cedo, Ricardo Mello havia vencido Alexandre Blom por 6/3 e 4/1, com abandono por causa de uma contusão na coxa direita. O adversário do Brasil na final da 3ª Divisão sairá do confronto entre Uruguai e República Dominicana, que estão jogando em Montevidéu. Por causa das chuvas na região, a programação dos jogos está adiada e os donos da casa estão vencendo o duelo por 2 a 0. Nesta semana, os tenistas brasileiros viajam para disputar torneios pelo circuito da ATP. Gustavo Kuerten estará em Stuttgart, na Alemanha, para jogar no saibro. Ele enfrentará um tenista vindo do qualificatório na primeira rodada e, se passar, pegará o espanhol Rafael Nadal, campeão de Roland Garros, na seqüência. Flávio Saretta participará do ATP de Indianápolis, nos Estados Unidos, em piso sintético. Seu adversário na estréia será o inglês Andrew Murray. Ricardo Mello, o melhor brasileiro no ranking, descansará nesta semana.