Guga fica com o vice em Indian Wells Visivelmente cansado, tendo diante de si um adversário impecável, o brasileiro Gustavo Kuerten não teve chances diante do australiano Lleyton Hewitt na partida final do Masters Series de Indian Wells, jogada neste domingo. Hewitt marcou 2 a 0 em Guga (6/1 e 6/1) e chegou ao título da competição. Guga tem a lamentar o fato de ter sido prejudicado pela chuva. Ele entrou em quadra no sábado para jogar a semifinal diante do alemão Rainer Schuettler. A chuva interrompeu o confronto por duas vezes. Guga já havia garantido o primeiro set quando a organização decidiu, e não havia outr maneira, tranferir o encontro para a manhã deste domingo. Guga voltou à quadra às 7h30 da manhã, horário da Califórnia. O brasileiro confirmou seu favoritismo e venceu Schuettler. Mas teve que voltar à quadra por volta das 12h (17 horas de Brasília), ainda cansado.