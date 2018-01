Guga fica empolgado com treino da Davis O clima da Copa Davis parece que fez bem para Gustavo Kuerten. Treinando bem, o tenista garante que a fase mais difícil de sua recuperação já passou e confessou-se surpreso com o ritmo adquirido nesses dias de preparação para o confronto com as Antilhas Holandesas, de sexta-feira a domingo, em Joinville (SC). "O entusiasmo dessa galera nos treinamentos é contagiante e esse clima da Davis ajudou muito na minha recuperação. Treinei dois dias seguidos com muita intensidade e sinto-me bem. Pela manhã fiz física e voltei a treinar, sem problemas", contou Guga. Até mesmo o seu técnico, o argentino Hernan Gumy, revelou-se surpreso e satisfeito com a boa forma mostrada por Guga. Mas, cuidadoso, ainda pede muita paciência para a torcida. Afinal, em sua programação, os melhores resultados do tenista só devem aparecer mesmo no próximo ano. "Gostei muito desses treinos e esse clima de união da Davis é o reflexo do espírito do capitão", disse Hernan Gumy, referindo-se ao bom trabalho de Fernando Meligeni no comando da equipe do Brasil. Apesar do bom trabalho de Guga em Joinville, Meligeni prefere o suspense e evita confirmar os titulares do Brasil para o confronto com as Antilhas Holandesas. Guga, Ricardo Mello e Flávio Saretta brigam pelas duas vagas nos jogos de simples, enquanto André Sá já está definido como um dos tenistas da dupla. Apesar do clima de mistério, Meligeni garante não ter dúvidas. Mas prefere, antes de anunciar os titulares, ter uma reunião com toda a equipe. "Já tenho o time na cabeça. Afinal, não vai ser o resultado de um set durante o treino que irá mudar minha idéia. Mas quero dividir minha decisão com os jogadores e também conversar com o Maurão (Mauro Menezes, seu auxiliar-técnico) para então anunciar os titulares", explicou Meligeni. Para manter o grupo motivado, Meligeni elogiou os três tenistas que brigam pelas duas vagas nas simples. Disse ainda que todos chegaram em excelente forma, jogando um tênis de alto nível. "Só fiquei um pouco surpreso com as condições do Guga. Está treinando bem, com muita vontade, enquanto Mello e o Saretta também revelam um nível técnico invejável", admitiu.