Guga fica honrado por levar tocha olímpica Em recuperação das dores no quadril, ainda na Espanha, Gustavo Kuerten avisou que se sentiu muito honrado com o convite do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para ser um dos atletas do revezamento da Tocha Olímpica, no Rio. A data, dia 13 de junho, se encaixa perfeitamente no seu calendário, pois está entre os torneios de Roland Garros e Wimbledon. Com essa decisão de aceitar este convite, Guga elimina qualquer especulação sobre seu interesse ou não em participar dos Jogos de Atenas, por conta do boicote na Copa Davis. "A Olimpíada sempre me inspirou muito", disse o tenista. "Vários momentos dos Jogos me fizeram buscar meus objetivos no tênis." Tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, Guga alcançou as quartas-de-final nos Jogos de Sydney, em 2000. Agora, mesmo lutando com as dores no quadril, diz que tem como sonho lugar por uma medalha olímpica. "Coloquei a Olimpíada como uma prioridade para esta temporada", garantiu o tenista, que voltou a treinar leve em Barcelona. Ele continua com tratamento de fisioterapia e está cada vez mais esperançoso de jogar em Roland Garros, a partir do dia 24, em Paris.