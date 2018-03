Guga fica impressionado com boa fase Impressionado com suas últimas atuações em Roma (6/1 e 6/1 em Michael Chang, 6/1 e 6/2 em Franco Squillari, e 6/2 e 6/3 em Alex Corretja), o próprio Gustavo Kuerten parece não acreditar no atual estágio de seu jogo. A confiança e a força de seus golpes estão derrubando adversários e o colocam como o maior nome do saibro nos últimos tempos. "É inacreditável como estou batendo na bola", afirmou Guga, logo depois de sua partida contra Alex Corretja, quando passou para a semifinal do Masters Series. "Nem mesmo eu sei explicar o que está acontecendo." Modesto, Guga credita a boa fase aos intensos treinamentos realizados nos últimos meses. Mas ainda assim, se diz surpreso com a forma como está alcançando os bons resultados. "Tenho de agradecer a tudo o que vem acontecendo comigo", afirmou. "É muito mais do que sempre esperei." Para a partida deste sábado, Guga não quer se descuidar. Ele disse que o sueco Andreas Vinciguerra vem surpreendendo esta semana em Roma e, por isso, deve estar muito confiante e com um bom jogo nesta semifinal. Guga só enfrentou Vinciguerra uma vez, na primeira rodada de Roland Garros do ano passado, quando venceu por 6/0, 6/0 e 6/3. Mas agora, o brasileiro não acredita que terá tanta facilidade. Por outro lado, o tenista sueco revelou: "Quero esquecer aquele dia em Paris. Não irei cometer os mesmos erros nesta próxima partida".