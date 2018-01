Guga: ?Fiz a melhor partida do ano? Gustavo Kuerten não escondeu sua emoção após a bonita vitória sobre o argentino Guillermo Coria, por 6/4 e 6/2, em jogo que assegurou sua classificação para a final deste domingo, às 9h30 (horário de Brasilia) diante do marroquino Hicham Arazi, no Masters Series de Monte Carlo. Satisfeito com o verdadeiro show que deu em quadra, Guga não hesitou em definir esta sua atuação como marcante em sua carreira. "Foi o melhor jogo que fiz este ano", disse Guga. "Desde o começo da partida, entrei em quadra com determinação e aproveitei todas as chances que surgiram para definir a vitória." Guga reconheceu também o talento de Guillermo Coria, mas garantiu que num dia como este sábado, em que estava com muita confiança em seus golpes e criativo nas jogadas, não deu chances para o adversário. "Corri bem em todas as bolas e deixei o Coria sem opções", disse. "Estava jogando solto, do jeito que mais gosto de bater na bola." Para a final deste domingo, Guga espera repetir a boa atuação. Garantiu que terá um jogo bastante difícil diante de Hicham Arazi, que não teve um bom ano, mas está fazendo uma bela campanha em Montecarlo. "O Arazi é um tenista muito talentoso e quando está inspirado, como nesta semana em Montecarlo, fica muito difícil vencê-lo", afirmou Guga. "Vou ter de tentar alguma coisa diferente." Guga também gostou muito do fato de ter vencido Coria em dois sets, pois assim vai estar mais descansado para a final deste domingo, que será disputada em melhor de cinco sets.