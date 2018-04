Guga: "Foi apenas mais uma derrota" Sem condições de mostrar o seu jogo, por causa de sua já bastante conhecida limitação física, Gustavo Kuerten caiu logo na primeira rodada do US Open, em uma de suas piores atuações dos últimos meses. Perdeu por 6/4, 3/6, 6/1 e 7/6 (7/4) para o dinamarquês Kristian Pess, um tenista que normalmente ganharia até com certa facilidade. Apesar do resultado e da decepção, Guga mostrou-se incrivelmente tranqüilo e conformado. "Foi apenas mais uma derrota. É assim que vejo", assegurou. "As dores no quadril incomodoram, mas não me custaram o resultado, não perdi por causa disso, mas sim porque não joguei bem." Esta foi a segunda derrota seguida de Guga na primeira rodada de um torneio importante, depois da Olimpíada de Atenas. "Esta é uma nova realidade que tenho de encarar, bem diferente de outros tempos. Queria ter ido melhor neste torneio. Estava com boas expectativas para Atenas e o US Open, mas agora tenho de olhar prá frente." Em duas semanas, Guga vai jogar em São Paulo, numa exibição no Ginásio do Ibirapuera, ao lado de Flávio Saretta, André Sá e os orgentinos Gaston Gaudio, Mariano Zabaleta e Agustin Calleri. "Esta exibição será uma boa preparação para os torneios do segundo semestre no carpete. Estou planejando jogar nos Masters Series de Madri e de Paris e quero defender o meu título de São Petersburgo." A esperança de Guga é de conseguir uma recuperação, só que suas atuações claramente tem sido prejudicadas pela sua falta de mobilidade e poder de reação. Assim, transformou-se em presa fácil para adversários que, em outros tempos, jamais ousariam em superar o tenista brasileiro. É por isso que Kuerten terá de pensar numa alternativa para reverter esta situação e acabar com os comentários de uma possível aposentadoria. Curiosamente a chave de Guga no US Open abriu bastante, com as derrotas de Fernando Gonzalez para Robin Soderling por 3 a 1, e de Mark Philippoussis para Nikolay Davydenko no quinto set, por causa de uma lesão. Em outros jogos, Lleyton Hewitt passou fácil por Wayne Ferreira por 6/1, 7/5 e 6/4, enquanto no lado feminino Serena Williams superou Lindsay Lee-Waters por 6/4 e 6/3, enquanto Amelie Mauresmo derrotou Julia Vakulenko por 3/6, 6/2 e 6/2.