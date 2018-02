Guga ganha 10 pontos e sobe 124 posições no ranking ATP A vitória sobre o sul-africano Wesley Moodie pelo Torneio de Las Vegas, na última semana, rendeu ao brasileiro Gustavo Kuerten 124 posições no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), divulgado nesta segunda-feira. Guga, que participará (como convidado) dos Masters Series de Indian Wells e Miami (que acontecem neste mês), aparece na 680.ª posição, com 26 pontos - no ranking anterior, o tricampeão de Roland Garros somava 16 pontos, na 804.ª colocação. Caso Guga conquiste alguma vitória nos Masters, ele deve ganhar mais de 100 posições. No ranking de duplas, o brasileiro também subiu: Guga conquistou 601 colocações e foi para o 483.º lugar - isso por ter chegado às semifinais de Las Vegas em parceria com o paraguaio Ramon Delgado. O melhor brasileiro da lista continua sendo Thiago Alves, que ganhou duas posições e subiu para 118.ª, com 369 pontos. Flávio Saretta, semifinalista do Brasil Open, também ganhou duas posições e foi para 120.ª. Entre os dez primeiros, nenhuma alteração aconteceu. O suíço Roger Federer, que no sábado conquistou o ATP de Dubai, aumentou para 3.730 pontos sua vantagem na liderança para o espanhol Rafael Nadal. Federer lidera com 8.210. Henin encosta em Sharapova Campeã do Torneio de Doha, a tenista belga Justine Henin está apenas 33 pontos atrás da liderança do ranking da WTA, que segue com a russa Maria Sharapova, que tem 3.824 pontos. A principal novidade entre as dez primeiras ficou para a russa Svetlana Kuznetsova, que assumiu a quarta posição ao ultrapassar a belga Kim Clijsters. A sérvia Jelena Jankovic também subiu: foi para o nono lugar, na frente da checa Nicole Vaidisova.