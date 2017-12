Guga ganha de Henman e vai à final Depois das interrupções por causa da chuva, Gustavo Kuerten finalmente ganhou do inglês Tim Henman e passou para final do Masters Series de Cincinnati. Ainda ontem, Guga tinha vencido o primeiro set por 6/2. No segundo, encerrado apenas hoje, Henman fez 6/1 e deixou tudo igual. A terceira parcial foi a mais equilibrada de todas e, no tie break, o brasileiro levou a melhor: fez 7/6 (7/4) e fechou o jogo em 2 a 1. A decisão do título, contra o australiano Patrick Rafter, está programada para começar logo mais, às 14 horas (horário de Brasília) deste domingo.