Guga ganha e chega às semifinais Gustavo Kuerten já está nas semifinais do ATP Tour de Los Angeles. Com outra boa vitória em sua estréia na temporada norte-americana de quadras rápidas, o tenista brasileiro eliminou o alemão Tommy Haas por 2 sets a 0, duplo 6/3. Neste sábado, Guga vai enfrentar o vencedor da partida entre os norte-americanos Andre Agassi e Jan-Michael Gambill na luta por uma vaga na final. Com a vitória sobre Tommy Haas, Guga está agora com 15 partidas invictas. Não perde desde o início do torneio de Roland Garros. Ainda soma mais 15 pontos para a corrida dos campeões e outros 75 para o ranking mundial. Além disso, o tenista brasileiro mostra que a mudança de pisos já não o assusta mais. Logo depois de ter conquistado um título no saibro (Stuttgart), ele está fazendo grande campanha em uma disputa em quadras rápidas (Los Angeles).