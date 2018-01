Guga ganha na estréia em Buenos Aires Um tênis competente, de poucos erros ? apenas um descuido no 4 a 4 do segundo set ?, garantiu a vitória de Gustavo Kuerten na sua estréia na Copa AT&T, na Argentina. Guga precisou de apenas 2 sets para derrotar o australiano Richard Fromberg por 6/2 e 7/6 (7/3) e garantir a classificação para as oitavas-de-final do ATP Tour de Buenos Aires. Na próxima rodada, o brasileiro vai enfrentar o checo Jiri Vanek, número 82 do ranking mundial, em jogo programado para quinta-feira, novamente às 21 horas (Brasília). Nesta sua estréia, Guga pôde comprovar o incrível carisma que tem com os argentinos. Num jogo que só terminou perto das 23h30, a quadra do Buenos Aires Lawn Tennis, com mais de cinco mil lugares, estava quase lotada, com o público incentivando o brasileiro. Uma torcida tão grande assim, em uma primeira rodada de um torneio de tênis, é rara até mesmo para as maiores competições do circuito. Guga soube como retribuir o carinho. Ao terminar o jogo, agradeceu o público com atenção e simpatia e reconheceu que o calor da torcida é muito importante para determinar o nível de sua atuação. "Fico bastante motivado quando jogo com o incentivo do público", admitiu. "E esse tipo de coisa que me motiva a jogar bem para retribuir o carinho da torcida." Além dos argentinos, Guga ainda contou com o apoio do ex-jogador Raí e da ex-atleta olímpica norte-americana Jackie Joyner, que conheceu dona Alice, mãe do tenista, no congresso da Fundação Kellog´s, que se realiza em Buenos Aires, e torceu pelo brasileiro em seu jogo de estréia no torneio. E mesmo com todo o incentivo nesta sua estréia diante Richard Fromberg, Guga confessou que ainda não conseguiu ter a atuação que esperava. Começou bem o jogo e acabou se complicando um pouco no segundo set, quando cedeu seu serviço no 4 a 4. "Acho que isso é resultado da falta de um ritmo maior de jogo", avaliou o tenista brasileiro. "Acredito que se vencer mais uma ou duas partidas vou estar mais confiante e em condições de colocar melhor as bolas que tentei nesta partida." Com esta vitória, Guga marcou 15 pontos para o ranking mundial e três para a corrida dos campeões.