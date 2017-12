Guga ganha o 1º set em Cincinnati Esperto na estratégia e no plano de jogo, Gustavo Kuerten venceu o primeiro set diante do russo Yevgeny Kafelnikov, por 6/4, em jogo que vale uma vaga nas semifinais do Masters Series de Cincinnati. O caminho desta vitória parcial na partida começou já no sorteio para definir quem saía sacando. Guga ganhou e escolheu receber, provocando a ansiedade e a conhecida impaciência do tenista russo. Assim, Guga já conseguiu quebrar o serviço do adversário logo no primeiro game. Depois, sacou com invejável eficiência. Aplicou três aces e fechou o ponto com um serviço devolvido na rede. O brasileiro abriu vantagem de 2 a 0, e manteve-se à frente até ganhar o set por 6/4.